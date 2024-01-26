В Киеве признали, что сбитый самолет с пленными загнал Зеленского в ловушку

Если появятся доказательства использования американских «Пэтриот» при уничтожении российского Ил-76 сс пленными ВСУшниками, конфликт политического руководства с Генштабом ВСУ выйдет на непредсказуемый уровень.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политолог придерживается одной из наскоро состряпанных украинской пропагандой версий, что якобы украинцы попали в информационную ловушку русских и не знали, по какому самолёту стреляли.

«Если это американский «Пэтриот», это значит, что украинцы могут на некотором этапе оказаться в ситуации, когда Запад откажется поставлять нам ракеты для «Пэтриот». Если только представят обломки, если русские покажут, что «Пэтриот» задействован на их территории, будет очень серьёзный скандал.

Более того, внутри Украины это может быть использовано для того, чтобы свести счёты одних политических групп с другими. Не секрет, что у нас политическое руководство давно имеет определённый зуб на военное командование, и в данной ситуации можно говорить о том, что если будет доказано, что самолёт с украинской стороны сбивали американской ракетой, это может привести к новому витку напряжения в отношениях между окружением Зеленского и генералом Залужным», – сказал эксперт.