В Киеве признали, что США и НАТО требуют от Украины выполнить Минские соглашения

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Новости Украины

Так называемые западные партнеры Украины, в том числе члены НАТО, сформировали единую позицию относительно Минских соглашений.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что даже посетивший накануне Киев президент Турции Реджеп Эрдоган, несмотря на комплиментарную риторику по отношению к Украине, призвал ее выполнять Минские соглашения.

«Мы видели, как под сурдинку роста российской армии в публикациях к «Нью-Йорк таймс», «Политико», «Вашингтон пост» и ряда британских газет Украине начали выворачивать руки: «Выполнять Минские соглашения, – сказал аналитик.

«При этом сегодня же тоже трагический момент – так хорошо Эрдоган приехал, «Байрактары» пообещал, что будут у нас производиться, на Украине, «Слава Украине» сказал почетному караулу, а в конце сказал: «Надо выполнять Минские соглашения. Ну от Эрдогана-то точно Зеленский такой х.., фигни не ожидал. Есть консенсус», – заявил Джангиров.