В Киеве признали, что США лишь используют Украину против России

06.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Американские кураторы оказывают помощь Киеву не для защиты национальных прав и интересов, а для использования Украины в борьбе против России.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Соединенные Штаты, и этому масса примеров, всегда руководствуются интересами Соединенных Штатов. В данном случае они не руководствуются интересами Украины. Украина им нужна постольку-поскольку, она решает задачи, обеспечивающие интересы Соединенных Штатов. Украина – не буферная зона, Украина – таран против России. В этом плане Украина чрезвычайно важна, и поэтому ей должна оказываться помощь.

В этой дискуссии о ценностях и интересах вопрос о ценностях всегда пропагандистский. Когда вам рассказывают, что Соединенные Штаты очень озабочены нормами международного права, ценностями и так далее, мы с вами вспоминаем, как США незаконно разгромили Ирак, убили сотни тысяч людей без всяких оснований, потому что просто нужно было установить контроль над нефтяными месторождениями.

Или когда они бомбили Югославию. Таких примеров десятки в истории, особенно 20-го века, которые демонстрировали, что Соединенные Штаты усиливали свое влияние в мире, не обращая внимание ни на какие общечеловеческие, либо другие ценности», – резюмировал Суслов.