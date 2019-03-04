В Киеве признали, что США сбрасывают на Украину небоеспособную рухлядь

04.03.2019, Киев, Игорь Петров

Украине не следовало принимать в дар списанные катера ВМС США, поскольку такие «подарки» небоеспособной техники унизительны для любой суверенной страны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики, политолог Евгений Филиндаш.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Вся эта ситуация с катерами крайне унизительна для Украины. Нам не стесняясь дают небоеспособную рухлядь, которую до сих пор не могут перевезти в Украину. Нам бросают с барского плеча секонд-хенд, б/у – то, что самим уже не нужно. Любое самостоятельное, суверенное государство на такое предложение должно с ходу отказываться, потому что стыдно, когда одно государство отдает другому то, что ему самому уже не нужно и уже нефункционально, в данном случае – небоеспособно”, – сказал эксперт.

“К сожалению, нынешняя украинская власть так себя поставила и создала такой имидж Украины, что подобные вещи происходят, причем не в первый раз. Сюда сбрасывают всякую ненужную военную рухлядь. Это показывает, на каком месте мы сейчас находимся и как нас воспринимают в остальном мире», – резюмировал Филиндаш.