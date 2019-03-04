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04.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, США, Украина
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В Киеве признали, что США сбрасывают на Украину небоеспособную рухлядь

Украине не следовало принимать в дар списанные катера ВМС США, поскольку такие «подарки» небоеспособной техники унизительны для любой суверенной страны.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского центра социальной аналитики, политолог Евгений Филиндаш.

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«Вся эта ситуация с катерами крайне унизительна для Украины. Нам не стесняясь дают небоеспособную рухлядь, которую до сих пор не могут перевезти в Украину. Нам бросают с барского плеча секонд-хенд, б/у – то, что самим уже не нужно. Любое самостоятельное, суверенное государство на такое предложение должно с ходу отказываться, потому что стыдно, когда одно государство отдает другому то, что ему самому уже не нужно и уже нефункционально, в данном случае – небоеспособно”, – сказал эксперт.

“К сожалению, нынешняя украинская власть так себя поставила и создала такой имидж Украины, что подобные вещи происходят, причем не в первый раз. Сюда сбрасывают всякую ненужную военную рухлядь. Это показывает, на каком месте мы сейчас находимся и как нас воспринимают в остальном мире», – резюмировал Филиндаш.

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