В Киеве признали, что Суровикин навел порядок в российских войсках

После назначения командующим Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина (ныне переведен на должность заместителя) удалось решить основные проблемы российской армии в ходе СВО.

Об этом в интервью украинскому блогеру Руслану Бизяеву заявил киевский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Стариков посчитал правильным, с военной точки зрения, вывод российских войск из правобережья Херсонской области и похвалил Суровикина за наведение порядка.

Он понял – если такое решение будет, он уменьшает фронт, раз уменьшает фронт, значит, количество личного состава увеличивается наполнением… И он принял правильное решение», – сказал эксперт.

«Именно по-военному он поступил правильно. Он уменьшил фронт. Что он сделал? Они посчитали фронт, количество личного состава на территорию. Есть определенные нормы, сколько должно быть. Нормы личного состава, нормы вооружения, боевой техники и тому подобное. Эти нормы есть, в нашем Генштабе то же самое, все это прекрасно знают.

«Второе, что он самое главное сделал – навел дисциплину. Сейчас уже никто не говорит, что они убегают. В Харькове убегали, а сейчас не бегут. Значит, навел дисциплину. При том бардаке, который есть, он навел дисциплину. А это значит, решение именно как военного человека, понимающего. И что он еще сделал важное для них?

Основная проблема Вооруженных сил Российской Федерации, что у них нет взаимодействия между видами и родами войск. Пехота – пехотой, ПВО – ПВО, авиация – авиацией и тому подобное. Мы воюем, у нас стратегия сетецентричной войны в рамках многосферных операций. У них – классические войны 91-го года. У них нет взаимодействия.

Его же не зря назначили – он был пехотинец, в сухопутных войсках, его перекинули на вид войск в Военно-космические силы, он понял, для чего нужны Военно-космические силы – для обеспечения сухопутных войск. И теперь его с должности никто не снимает. Я так понимаю, сейчас взаимодействие видов войск он сделал», – заявил Стариков.