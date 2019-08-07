В Киеве признали, что у Турции свой интерес по Крыму

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Турция периодически вспоминает о вопросе статуса Крыма вовсе не потому, что мечтает помочь Украине, а исходя из своих внутренних дел, поскольку более миллиона турецких избирателей являются выходцами с полуострова.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший «представитель» президента Украины в Крыму Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Крыма, я тут буду откровенным – вопрос крымских татар для Турции не является вопросом внешней политики. Для Турции вопрос крымских татар является вопросом внутренней политики, потому что на территории Турции проживают более миллиона бывших жителей Крыма, которые выехали туда 100 или 50 лет назад. Потому для них это важно. Защита крымских татар для них важна во внутреннем дискурсе, потому что это избиратели, которые голосуют за действующую власть и действующую оппозицию.

Потому этот вопрос никогда не исчезнет с повестки дня в Турции не потому что они спят и видят, как помочь Украине. Ожидать, что они будут деоккупировать Крым за нас, или стратегия Турции по Крыму будет более проукраинской, чем наша – это очень смешно», – заявил Бабин.