В Киеве признали, что українська мова обречена на поражение

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина никогда не сможет «переучить» русскоязычные регионы и заставить Одессу, Луганск и Харьков говорить на украинском языке.

Об этом в эфире радио «Буковинская волна» заявил блогер, считающий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, на Украине борются между собой несколько проектов – российский, советский и националистический. У последнего нет шансов украинизировать всю страну.

«У меня есть, что предъявить каждому проекту. Например, националистическому. Как считают люди, которые оптимисты в этом отношении – что политическую украинскую нацию удастся сделать этнической украинской нацией. Или, по крайней мере, с признаками таковой.

Что постепенно мы переучим Одессу, Луганск на украинский язык и они все заговорят. Такого не будет никогда, по моей оценке.

Особенно, учитывая четыре миллиарда долларов, которые кидают россияне в пропаганду каждый год. Мы не потянем ни бюджетно, ни организационно, ни по талантам. В конце-концов, у них больше людей просто», – констатировал Арестович.