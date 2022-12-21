В Киеве признали, что Украина готовилась к войне с Россией за несколько лет до начала СВО

21.12.2022  12:35 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская власть готовила общество к войне с Россией с 2020 года.

Об этом в эфире блога «Голос Америки» заявил секретарь возглавляемого президентом Украины Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская власть готовила общество к войне с Россией с 2020 года. Об этом в...

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По словам Данилова, знаком готовности стали песни украинских националистов прошлого века, которые стали петь школьники.

«Я точно знал, что мы готовили нашу страну, мы были готовы к этим вызовам. Знаете, когда мы готовились, еще начиная с 20-го года к этой войне, мы постоянно готовили, прежде всего, наше общество. К войне должно быть готово общество – не только вооруженные силы, но и общество. Если оно консолидировано, если оно подготовлено внутренне – это залог вашей победы», – сказал секретарь СНБО.

«Когда у нас начался большой флешмоб, когда дети в школах начали петь «Батько наш Бандера, Украина – мать, мы за родную землю будем воевать», я понимал, что нация, народ готовы к борьбе и мы никому ничего не отдадим», – заявил Данилов.

Примечательно, что при этом спецоперацию украинские и западные пропагандисты называют «неспровоцированной агрессией». Кроме того, в начале СВО российские военные получили подтверждение о том, что ВСУ готовились к масштабной атаке на республики Донбасса и Крым весной этого года.

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