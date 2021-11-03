В Киеве признали, что Украина лишь расходный материал в противостоянии РФ и НАТО

03.11.2021 22:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Военные учения и якобы стягивание войск РФ к границам Украины – это демонстрация силы и готовность к боевым действиям не столько в отношении Киева, сколько к странам НАТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka online» заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня имеем дело с новой фазой войны на глобальном уровне. Украина тут, к сожалению, только объект этих глобальных противостояний. Это противостояние США – Россия, НАТО – Россия, с участием других игроков. Тут и Турция подключается регионально, соответственно, за спиной есть Китай. То есть, существуют предусловия к новой конфронтации и продвижению НАТО на Восток, включая активное сотрудничество с Украиной. А это, соответственно, и переговоры, и совместные проекты, и программы об адаптации наших сил к стандартам НАТО, о сотрудничестве в боевой части, в антитеррористической части, предоставление помощи со стороны США – и не только денежной, а в первую очередь и летальным оружием, Javiline, например, противоракетных систем или кораблей новых. Как раз такая модель сегодня обеспечивает повышение боевых возможностей Украины, но, с другой стороны, это фактор, который мощно действует на Россию. И Россия пытается демонстрировать свою решимость, условно, на противостояние такому сценарию», – рассказал Маломуж «Милитаризация Украины за счёт сил НАТО и, в первую очередь, США, она происходит. Понятно, что этот фактор не может быть вне внимания Путина, и только на словах. Они маневрируют войсками, они проводят учения в тот момент, когда у них концепцию дали, что мы силой будем освобождать территорию, в первую очередь, Донбасса, тогда они провели учения, но после учений это продолжилось, и маневры идут постоянно», – добавил бывший разведчик.

Также, по его словам, Москва проводила демонстрацию силы и готовности к боевым действиям в западных и южных регионах России, а также в Белоруссии.

«[90 тысяч российских военных, по информации Минобороны Украины] это ещё не критическая масса. Потому что было 130 тысяч, они часть отвели. А эти 90 тысяч, которые были, и после учений частично остались – это модель маневрирования, и потенциальная угроза. Демонстрация потенциальной угрозы – как Украине, так и НАТО. Путин активно сегодня использует эту модель для того, чтобы заставить НАТО отступить под угрозой не только войны с Украиной, но со странами НАТО в целом», – заключил Маломуж.