В Киеве признали, что Украина не потянет второй фронт в Приднестровье

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не выгодно разжигать конфликт в Приднестровье, потому что она не вытянет войну на несколько фронтов.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Старикова, спровоцировать очередное противостояние в ПМР может некая «третья сторона».

«По моему субъективному мнению, ни Европа, Евросоюз, ни Штаты, ни Российская Федерация, ни Украина не заинтересованы, что на этой территории может что-то возникнуть. Спичку может поднести другая страна. Какая-то другая страна, типа взорвали что-то, «Северный поток» кто-то взорвал или еще что-то такое. Какая-то другая страна. Почему? Потому что второй фронт Украина не потянет», – сказал эксперт.

«У нас есть восточный фронт, который мы сейчас решаем – это 800-1000 километров, очень тяжелые бои идут. Еще второй фронт, мы там держим три-четыре бригады. Может быть, эти вооруженные силы на восточный фронт бросить, а не там прикрывать, если что-то в Молдове появится», – заявил Стариков.