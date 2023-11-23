В Киеве признали, что Украина не удержит территорию, которую сейчас занимает

Моноэтническая и моноязыковая Украина, которую строит нынешняя власть, не сможет контролировать свои прежние территории в границах УССР.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политический философ Павел Щелин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, сегодня Украина строится как среднестатистическое европейское государство, где преимущественное население составляют представители одной нации.

«Что объединяет украинцев, если не язык. Это маркер «свой-чужой», это вопрос идентичности. Был ли шанс у Украины строить поликультурную страну? Да, был. Был ли сделан выбор в эту сторону? К сожалению, нет. Украина сейчас всеми своими политическими действиями на уровне политических институтов государства стремится стать нормальным европейским моноэтническим государством. Моноэтническим и моноязыковым.

Это на самом деле во многом, глубинное желание. Ну так оно исполнится, просто поймите, такое государство не удержит ту территорию, которую занимает государство Украина, вот и все», – заявил Щелин.