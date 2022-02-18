В Киеве признали, что Украина не в состоянии выполнить Минские соглашения

Новости Украины

Обещание президентом Украины Владимиром Зеленским представить законопроекты об особом статусе и выборах в Донбассе, о чем заявил по итогам переговоров с ним канцлер Германии Олаф Шольц, еще не означает что эти законопроекты будут приняты парламентом.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по всему, сказать «нет» Шольцу Зеленский не может – это же неконструктивное поведение. Он пообещал. Я помню, как еще в 2015 году Нуланд уговаривала украинскую власть внести в Конституцию изменения, касающиеся особого статуса Донбасса. Но обещать не значит жениться, то есть потом можно это и не выполнять или выполнять по-своему. Но даже тогда не получилось, и (надо) в этот раз хотя бы поддерживать хорошую мину при плохой игре. А проблема заключается в том, что мы уже все прекрасно видим, что Киев не хочет и не может. Не может, по крайней мере, потому что в Раде конституционные изменения точно не пройдут. Нет такого политического ресурса, нет того количества голосов, которое позволило бы обеспечить имплементацию Минска. Да и общественное мнение – если процентов 40 год назад выступали за мирное урегулирование, тогда такого негатива не было, то когда дело доходит до отдельных пунктов Минских соглашений, касающихся амнистии, особого статуса Донбасса, то ни один из них не набирает более 20%. Вот поэтому Зеленский может выполнить обещание – обсудить их в ТКГ и внести в Верховную Раду. А Верховная Рада взяла и не приняла», – считает эксперт.

«Мне кажется, что с точки зрения соблюдения политеса тянуть время – это более конструктивный подход. Пойти в отказ в этой ситуации Киев не может, тем более что сейчас ситуация такова, что будут давить со всех сторон – и Европа и США, и Россия. А выполнение Минских соглашений фактически поставит точку в той политической конструкции, которые слежалась в Украине по итогам событий 2014 года – меняется политический баланс, Украина присоединяется к ДНР и ЛНР по факту – ибо меня нет никаких сомнений, что неподконтрольная Украине территория Донбасса и дальше будет контролироваться политически и экономически Россией», – сказал Золотарев.