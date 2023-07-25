В Киеве признали, что Украина полностью утратила контроль над морями

Анатолий Лапин.  
25.07.2023 15:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика


Украина полностью потеряла контроль над Черным и Азовским морями, а Россия получила доминирование в этом регионе. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил эксперт киевского Центра оборонных стратегий Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Устименко, Украина никак не может изменить положение дел.

Украина полностью потеряла контроль над Черным и Азовским морями, а Россия получила доминирование в...

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«К сожалению, хозяйничает в Черном море Российская Федерация. Причем, это хозяйствование началось с 2014-го года, поскольку именно в 14-м году мы полностью потеряли контроль над Азовским морем, а также над тремя четвертыми своих морских пространств в Черном море. После 22-го февраля 2022-го года мы потеряли полностью контроль над нашими морскими пространствами. К сожалению, такое доминирование, абсолютное доминирование Российской Федерации продолжается до сих пор и ничего в принципе не изменилось», – заявил Устименко.

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