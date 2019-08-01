В Киеве признали, что Украина стала самым нацистским государством Европы

01.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Такого масштаба и такой глубины реабилитации и героизации военных преступников и нацистских коллаборантов, как на Украине, в Европе нет нигде.

Об этом в эфире телеканала «Iton TV-2» рассказал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сравнил [Украину] с другими странами Восточной Европы, потому что в Западной такого явления вообще нет. Оказалось, что ни в Польше, ни в Латвии, ни в Литве, Хорватии, Венгрии, ни в Словакии, даже при том, что там происходят некоторые такие вещи, такого масштаба и такой глубины реабилитации и героизации военных преступников и нацистских коллаборантов, не происходит нигде.

Более того, это происходит на государственные деньги, на налоги всех украинцев. Это является государственной политикой, которая поддерживается различными общественными организациями, движениями, политическими партиями. Масштаб просто беспрецедентный и ранее невиданный», – отметил он.

В качестве примера Долинский рассказал, как в это воскресенье во Львовской области, с почётным караулом и требованием канонизировать, перезахоранивали останки нацистов из дивизии СС «Галичина».

«В воскресенье по всей Львовщине состоялось чествование дивизии СС «Галичиа», которая состояла из украинцев под немецким командованием. Эти люди принимали присягу, давали слово верности Гитлеру, одевали немецкую форму, брали немецкое оружие. Это подразделение немецкой армии, нацистов.

И вот сейчас, 28 числа, было 75-летие разгрома. Эту дивизию в июле 1944 года разгромила Советская армия под Бродами, большинство там полегло. Ну, полегло и полегло. Там проводятся раскопки, эксгумации, и, как во всём мире, любых военных перемещают на кладбище. Это нормально.

Но, например, в Злочевском районе в присутствии роты почётного караула ВСУ, гимны и флаги, организации, власти, замгубернатора, экс-губернатор. Попы, которые кричали: «Это святые люди, они должны быть канонизированы церковью». Это же вообще маразм. Нацистов можно перезахоранивать, да, но нельзя же с государственными почестями. Это же происходит каждый год: рота почётного караула, армия, военный салют! Так не делается, это преступление против морали», – возмутился директор Украинского еврейского комитета.