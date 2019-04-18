В Киеве признали, что Украина воюют не с Россией, а со своими гражданами

18.04.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя украинские политики говорят о войне с Россией, фактически ВСУ воюют с гражданами Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил юрист ОО «Черниговский центр прав человека» Сергей Нестеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине сейчас 255 тысяч [личного состава] ВСУ, 130 тысяч полиции, Нацгвардия – 50 тысяч, прокуратуры – 15 тысяч. Непонятно, кто у нас враг и с кем идет война. С Россией, как сейчас кричат по телевизору и говорят политики? Покажите хоть один документ, где было бы определено, что у нас война с Россией. У нас война с непонятными группами лиц, которые тоже четко не определены, которые находятся на территории Луганской и Донецкой областей. По факту, по документам, у нас вооруженные силы воюют со своими же гражданами. И наша полиция тоже воюет со своими же гражданами», – сказал правозащитник.