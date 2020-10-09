В Киеве признали, что украинская книга проигрывает российской по всем показателям

09.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Российский книжный рынок настолько мощнее украинского, что их некорректно даже сравнивать.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил украинский десантник, экс-боевик «АТО», Валерий Ананьев, представленный также как «писатель», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объём российских продаваемых книг больше, но я думаю, что тут некорректно сравнивать, потому что объем российской литературы, он больше. И она часто дешевле, потому что российский рынок книг намного мощнее украинского. Например, владелец издательства «Альпина Паблишер» – это российское издательство, которое сейчас пытается зайти на Украину в партнёрстве с «Yakaboo». Это самый богатый издатель в России, там в топ-5, кажется, как минимум в топ-10 самых богатых людей России.

То есть российский книжный рынок намного мощнее украинского, и у них есть возможность демпинговать цены, поэтому украинская литература и русская литература на Украине находятся не на равных условиях, и как бы это странно не звучало, то проигрывает именно украинская», – пожаловался Ананьев.