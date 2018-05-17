17.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве признали, что ультраправые стали цепными псами власти

На Украине полным ходом идет борьба с инакомыслием, неугодных журналистов и активистов обвиняют в самых тяжких статьях, что говорит о том, что следующие президентские и парламентские выборы не могут считаться демократическими.

Об этом в эфире телеканала NewsO, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил правозащитник Владимир Чемерис.

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«У нас происходят повальные обыски, например, перед 9 мая, обыски журналистов, обвинения в государственной измене. [Главред РИА Новости-Украина] Вышинский, кстати, не единственный журналист задержанный, обвиненный в государственной измене и иных взглядах. У нас очевидный курс на удушение гражданских свобод, в которых нацисты, ультраправые являются инструментом в руках государства”, – отметил правозащитник.

Он подчеркнул, что эти тенденции фиксируют также международные правозащитные организации, в частности Amnesty International, миссия ООН по правам человека и ряд других.

“Если в стране нет свободы собраний, свободы слова, свободы высказывания взглядов, то выборы, которые пройдут в следующем году, не могут считаться демократическими. Очевидно, что такая работа на закручивание гаек, на удушение любой оппозиции, любых свобод – это государственная политика, в которой ультраправые нацисты являются лишь инструментом», – резюмировал Чемерис.