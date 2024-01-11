В Киеве признали, что усиление мобилизации оттягивает вовлечение Запада в прямой конфликт

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Западные партнеры Украины будут выступать за усиление мобилизации, потому что она дает отсрочку их армии – пока гибнут украинские солдаты, американские и британские живут.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Лондоне и Вашингтоне будут за ужесточение мобилизационного законодательства. Чем больше украинских мужчин и женщин удастся привлечь в армию, в войну, тем на дольше откладывается срок привлечения американских и британских мужчин в эту войну, тем больше выигрывается время. Потому что если война будет длиться дальше, то процесс прямого участия своими армиями, «волонтерскими» подразделениями наших западных союзников в этой войне неизбежен. Украина полностью вытянуть эту войну на протяжении трех-пяти лет своим человеческим потенциалом неспособна, у нас нет для этого ресурса, нужны будут добровольческие бригады и дивизии со стороны наших западных партнеров, чтобы удержать ситуацию. Но усиление мобилизации означает, что они нужны будут позже», – заявил Бортник.