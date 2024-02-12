В Киеве признали, что ВС РФ обходят Купянск, отсекая ВСУ

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Российская армия создает опасные для ВСУ условия в районе Купянска. При этом у ВС РФ хватает ресурсов, чтобы не устраивать «мясных штурмов».

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Старикова, задачей ВС РФ является выравнивание фронта по реке Оскол.

«Они раньше били в лоб – они по Табаевке взяли определенный плацдарм, а потом уже идут на Курдюмовку. Это они заходят с юга на Купянск-Узловой. Вот это опасно, они сверху давят – Синьковка, с севера заходят, выходят. Это – разведка боем, но отвлечение внимания, а удар будет по Купянску в другом месте», – сказал эксперт.

«Еще раз говорю: по всей видимости, задача противника на зимнюю кампанию 24-го года – это выровнять фронт по реке Оскол… они сейчас ровняют это все. Но у нас еще Новомихайловка, южнодонецкое направление, Угледар – там тоже очень серьезно все. Ударили – отошли, ударили – отошли, ресурсов у них достаточно, мобилизационного ресурса достаточно, техники достаточно, они не делают мясных штурмов. Ударили – отошли», – заявил Стариков.