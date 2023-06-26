В Киеве признали, что Запад не решит проблему дефицита боеприпасов

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Запад не готов справиться с дефицитом снарядов, боеприпасов и техники в ближайшее время, в отличие от России.

Об этом в эфире интернет-блога «Новости Livе» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Карасева, Россия имеет большие советские запасы и уже запустила на полную мощность свой ВПК.

«Есть ли у них [Запада] сегодня возможности военно-технические для того, чтобы решать такие проблемы? Потому что им надо полностью перевести тогда все на военно-промышленные рельсы экономики, мобилизационные сделать, что Россия уже сделала… Одно дело – это государственный ВПК, госкорпорации действуют – это надо провести реформу этих корпораций. Готовы ли немцы к этому или нет, готовы у них запасы для того, чтобы сделать это все? Понимаете, Россия – это стратегическая глубина, все-таки, большой ВПК еще советский, большие советские запасы. Во-вторых, они тоже будут идти до конца», – заявил Карасев.