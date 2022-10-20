В Киеве признали, что Запад проигрывает на Украине по всем фронтам

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Новости Украины

У Запада и без того полно проблем с Украиной, поэтому вступать из-за киевского режима в Третью мировую ядерную войну против РФ – никто не будет.

Об этом говорили эксперты на канале украинского политолога Вадима Карасёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со Второй мировой войной сравнивать нельзя. Там была игра с другой суммой. Выиграли союзники, и вся победа, и все результаты принадлежали им. Они поделили мир, поделили Германию, сделали всё, что хотели. А у нас возможна игра с нулевой суммой? Нет», – констатировал бывший вице-премьер-министр, академик НАН Украины Владимир Семиноженко. «У нас игра с отрицательной суммой – все проигрывают в этой войне. Смотрите, мы – сколько потерь уже. Проигрывает Европа. Запад, поддержав Украину, пошёл на определённые санкции от чего у них каждый день по 10-100 тысяч демонстрации, забастовки, цены на коммуналку. А США что, выигрывают сейчас? Сейчас посмотрим, как используя нашу войну, республиканцы возьмут власть и устроят хорошую жизнь президенту», – выразил опасения Семиноженко.

В свою очередь, у Вадима Карасёва возник вопрос: если у «западных партнёров» не очень хорошо идут дела, то вступятся ли они за Украину, если это приведёт к ядерной войне с РФ?

К дискуссии присоединился бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун.

«Не будет ядерной войны, потому что американцы не будут бить ядерными ракетами по России, если Россия ударит атомом по нам. Они не начнут из-за Украины третью мировую», – сказал он.

«Будет угроза, будет предупреждение, 365-е китайское предупреждение. Потом, у них в уставе НАТО написано, что у них есть 30 дней на консультации. Они 30 дней будут проводить консультации – нужно ли применять? А потом 5-й устав о том, что нельзя применять, потому что это не дюйм территории НАТО», – заверил Пискун.