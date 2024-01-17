Давос не увидел глобальной угрозы от СВО

Анатолий Лапин.  
17.01.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Мировые элиты не видят в войне на Украине глобальной угрозы и считают, что она может затянуться надолго.

Об этом в эфире видеоблога пропагандиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мировые элиты не видят в войне на Украине глобальной угрозы и считают, что она...

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По словам Бортника, повестка состоявшегося в Давосе Всемирного экономического форума говорит о том, что вопросы войны были далеко не на первых местах.

«Всемирный экономический форум в Давосе проходит под лозунгом «Восстанавливая сотрудничество», на фоне того, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе украинский вопрос, да и вообще вопрос войн даже в первую пятерку приоритетов не попал. Седьмой-восьмой вопрос войн, конфликтов, там Израиль и Украина – все вместе…

Война – седьмая-восьмая только, понимаете, в этом приоритете. Это, кстати, маркер того, что либеральные глобальные элиты считают, что война в Украине не является глобальной угрозой,раз, и что в войне в Украине в ближайшее время изменений не будет», – сказал эксперт.

«Косвенно об этом говорит и сам отчет Давосского экономического форума, в котором повторяются те слова, о которых я вам говорил раньше в эфирах, многократно. Они говорят, что война может растянуться на годы и даже на десятилетия, то затухать, то разгораться вновь.

То есть даже аналитики Давосского экономического форума не видят сегодня сценариев завершения войны. Они считают, что она будет идти долго, с фазами эскалации и затухания», – заявил Бортник.

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