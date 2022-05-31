В Киеве признали, что западное оружие не спасает от российской армии

Новости Украины

В Киеве требуют срочно переводить страну и общество на военные рельсы, аргументируя тем, что нельзя вести успешные боевые действия, когда половина страны ходит по ресторанам.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил координатор гражданской платформы «Успешная страна» Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле сейчас обеспечить Украину тем вооружением, которое Украина могла бы сразу использовать, вот так мгновенно, практически невозможно. Если у нас уже 700 тысяч солдат, а мы хотим их еще до миллиона увеличить, их же надо чем-то снабжать, во что-то одевать, давать оружие, патроны, снаряды, у нас же ничего не делают. У нас идет третий месяц войны, мы должны уже были хотя бы патронный завод построить», – сокрушается Себастьянович.

По его словам, поставки иностранного оружия – это мизер, по сравнению с необходимыми объёмами.

«У нас же, несмотря на то, что нам поставлены современные гаубицы, что-то такое более классное, качественное. Все равно снарядов и количество этих гаубиц очень маленькое и ограниченное. Мы не можем противостоять даже высококачественными, даже подготовленными нашими военнослужащими, мы не можем противостоять вот той навале, которая идет. Здесь нужно какое-то качественное решение», – рассуждает эксперт.

Он считает, что нужно принимать необходимые экономические решения.

«Мне кажется, что вся экономическая политика должна сейчас переходить на военные рельсы и даже не прогнозировать, когда это будет – весна или конец года. Мы уже должны найти такую экономическую модель, которая могла бы быть способна профинансировать армию, мобилизовать граждан и бизнес стать на военные рельсы. Нельзя воевать и нести какие-то потери, а половина страны живет в таком расслабленном режиме, по ресторанам ходим, в гости друг к другу», – возмутился он.