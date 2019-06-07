В Киеве признали, что Зеленский продолжит саботаж Минских договоренностей

07.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет выполнять «Минские договоренности» даже после парламентских выборов и назначения нового состава парламента.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявили украинские политические эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, по словам экс-главы луганской областной организации ВО «Свобода», политолога Дмитрия Снегирева, на протяжении следующих пяти лет Украина будет так же саботировать выполнение договоренностей, как и при предыдущем президенте.

«Нас загнали в ловушку. Это реальная ловушка, которую придется еще пять лет тянуть. Я не думаю, что даже после выборов Зеленский пойдет на имплементацию именно политической части «Минских договоренностей», – заявил Снегирев.

Его перебил экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

«Очевидно, что не пойдет, потому что нельзя делать вещи, которые подорвут общество. Он же это так же понимает или ему кто-то подскажет. Потому речь идет не о том, что мы должны искать, каким образом пройти между капельками дождя международно-политического, а каким образом нам донести до нашего западного мира простую истину, что Россия – угроза не только Украине, а и угроза для них. И он [Зеленский] должен это делать», – сказал Огрызко.