В Киеве признали: На резню в Крыму отказались идти даже меджлисовцы

03.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина предлагала главарю меджлисовцев Рефату Чубарову вооружить своих боевиков, чтобы в 2014-м году не допустить воссоединения Крыма и России. Об этом в эфире телеканала «Магнолия» заявила экс-депутат Верховной Рады Татьяна Черновол, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Черновол, бывший в то время и.о. президента Украины, экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов сделал «смелый шаг» и распорядился выдать оружие меджлисовцам.

«Главное, что сделал пан Турчинов в данной ситуации, что самое главное он смог сделать – крымским татарам через Рефата Чубарова было сделано предложение их вооружить. Они отказались.

Я не знаю, какой можно было бы сделать более радикальный приказ и более действенный – ну, не приказ – предложение для обороны тогда сделать, чем согласовать формирование, скажем так, восстания среди крымских татар. Я не знаю, какой еще более смелости нужно было совершить», – заявила Черновол.

Она также посетовала, что на Украине в тот момент не было ни одного боевого подразделения спецназа, который согласился бы штурмовать Крым.

«Вы знаете хоть один спецназ в Украине, который туда можно было бы завести, в Крым. «Альфу» януковичскую или «Беркут», который расстреливал Майдан. Мы имели на тот момент хоть один спецназ?.. Вооруженным Силам был отдан приказ, они бежали из Крыма, очень большое количество командиров перешло на сторону России – им всем поступал приказ», – рассказала Черновол.