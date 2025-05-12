В Киеве признали: Настоящий колониализм пришёл с обретением «незалежности»

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Не бывает колоний, которые освобождаются от «ига» с ядерными реакторами и ракетостроением.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В чём был замысел независимости? «Давайте эмансипируемся от России, от неё всё зло». Хорошо, от неё зло. А благо в чём: «благо в самой независимости». Как нас убеждали, «колы мы будем сами, экономика е, жито е, пшеныця, металлы, химия, ракеты». 30 лет независимости – что осталось? …Что случилось с Украиной при переходе от СССР? Снижение масштаба виденья, снижение уровня амбиций и претензий. От своих атома, космоса, кибернетики – Украина перешла к мелким задачам сельского хозяйства и сфер обслуживания. Где олигархам были отданы металлургия и химия. Это парадокс колониализма. Мы получили внутренний колониализм до начала 2000-х годов в виде олигархата. В мире нет и не было колоний с ракетным производством, атомными станциями, развитой промышленностью, наукой и т.д. Хоть одну мне колонию назови с ядерными реакторами, ракетостроением… Мы жили в стране оптимизма. Мы отказались от оптимизма и солидаризма СССР в пользу своей корысти, национального пессимизма, мелкой ненависти, зависти и злобы», – признал киевский деятель.

Дацюк приходит к страшному для «свидомого» украинства выводу.