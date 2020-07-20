В Киеве признали НАТО агрессором, а Украину – жертвой

20.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Майданы с вмешательством извне во внутренние дела страны вполне допустимы в государствах с «демократическим способом» управления, как Украина, однако существуют отдельные народы, где такой сценарий недопустим.

Об этом в эфире «КРТ» заявил бывший глава Луганской ВГА, экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы выступали против майдана в Египте? Тогда почему вы поддержали майдан в Украине?» – спросил телеведущий Дмитрий Василец.

«Потому что эти национальные традиции нельзя сравнивать. Я приверженец демократического способа управления страной, но демократический способ управления страной применим далеко не каждому, не то что государству, а народу. Есть исторически сложившиеся методы управления государствами, народами, населёнными пунктами, которые далеки от демократии и в которых люди просто не примут», – ответил Тука.

«Получается, агрессор демократический – он лучше, чем агрессор другой, если НАТО – это агрессор по отношению к Ливии и Югославии, а Россия – это агрессор пускай по отношению к Украине?» – уточнил ведущий.

«Не имеет значения. Да, в каких-то определённых случаях я согласен с тем, что в каких-то определённых случаях блок НАТО выступал в качестве агрессора», – признал экс-чиновник.

В ответ Василец отметил, что на Украине сейчас выбор между одним «агрессором» или другим.

«Ну, если использовать такую риторику, то «неагрессоров» в истории человечества не существует», – согласился Тука.

«Вы осознавали, к чему приведёт майдан в Египте и, тем не менее, поддержали майдан на территории Украины, и результат этого майдана, если экономически посчитать – это просто катастрофа. Вы предполагали, что будет такое развитие ситуации? Что пошло не так?» – спросил телеведущий.

«Нет, конечно. Что пошло не так? Я тогда даже в кошмарном сне не мог себе предположить, что Россия развяжет войну на территории моего государства. То, что мы поменяли вектор – это наше суверенное право, это не даёт никакого, ни морального, ни юридического права соседнего государства начинать войну», – заявил экс-министр.

«Но вопрос к местным элитам: они допустили ситуацию до такого, чтобы на нашей территории выясняли отношения геополитические игроки. И мы уже объективно видим, особенно после «плёнок» Порошенко-Байдена, что там, действительно, у нас в Украине после майдана было чисто внешнее управление», – отметил Василец.

«Я не люблю термин «внешнее управление» – штамп пророссийских сил. Не существует внешнего управления точно так же, как не существует абсолютно независимых государств. Таких – в природе нету, потому что уровень глобализации современного мира исключает это», – отмахнулся Георгий Тука.