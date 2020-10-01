В Киеве признали: Обстрелы Донбасса были местью за Крым

01.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Россия правильно делает, что защищает население Донбасса от уголовников и психически нездоровых украинских националистов, которые мстят ЛДНР за потерю Крыма.

Об этом в эфире YouTube-канала «Голос правды» заявила президент «Женского политического клуба» Елена Маркосян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия столкнулась с ожесточённым нападением на людей в Донбассе со стороны националистических батальонов, это была плата за Крым. Почему украинские военные так агрессивно включились в Донбассе? Потому что они покидали Крым униженными, над ними смеялись и их открыто унижали. Я помню картинки, как украинские военные с какими-то микроволновками подмышками покидали военные части, мужчин нельзя унижать.

Украина тогда была без власти, фактически не было силовых структур, потому что распустили полицию, не было ничего, чтобы защитить закон и порядок. Были только те, кто совершил государственный переворот, которые вооружили шесть тысяч человек, в их числе были уголовники и психически нездоровые люди, и отправили их в Донбасс «воспитывать население», – сказал она.

Елена Маркосян подчеркнула, что Россия правильно делает, защищая население Донбасса от украинских националистов и беспредельщиков.

«А то, что Россия защищает население Донбасса, им есть от кого защищать. Потому что у нас, на Украине, до порядка ещё далеко. У нас государство, которое не имеет монополии на насилие, мы живём в формате бандформирований. Пока это так, диктовать на каких условиях будет мир, как минимум смешно. Это понимает Россия, и мы, люди на Украине», – возмутилась президент клуба.