В Киеве признали: От победы белорусского майдана тошно станет даже Украине

15.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Белорусский протест, где нет обозначенных лидеров и чёткого понимания, за что идёт борьба, в случае свержения власти превратит государство в очередную чёрную дыру вроде Афганистана, Ирака или Ливии, что сулит трудности и странам-соседям.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife» заявил украинский публицист, доктор философских наук Андрей Баумейстер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Самые простые сравнения, давайте Украину и Белоруссию сравним. В Украине было более понятно, за что выходят люди, были четко очерчены лидеры оппозиции или какие-то группы, за которыми можно было идти – это было не только против, но и за что-то, я сейчас говорю грубо.

В Белоруссии вот это «за» выглядит слишком абстрактным, мы не понимаем, за что эти люди, за свободу против авторитарного режима? Да, это благородно, но а что завтра? Вы сметаете режим, а что завтра, где ваши лидеры? На чем будете строить государство? Где заявленные в этих протестах лидеры движений, которые запросто станут министрами и станут президентом? Мне этого там не видно.

И я боюсь, что вот эта система хрупкая, которая выстроилась в Белоруссии, – при таком резком обвале, она образует еще одну черную дыру вот этого пояса неудавшихся проектов. Потому что мы уже имеем проблемы в Ливии, мы имеем проблемы в Афганистане, в Ираке и вообще на Ближнем Востоке. Если такая проблема возникнет в Белоруссии, то нам от этого легче не станет», – заявил Баумейстер.

«Мне отвратителен авторитарный режим. Мне отвратительно, когда 26 лет человек нагло, жестко управляет большой европейской страной. Но с другой стороны, я – ответственный человек. Я понимаю, у тех людей, которые все это затевают, нет четкой программы.

На что они рассчитывают? На заимствование Международного валютного фонда? На какие ресурсы? Хорошо, рухнет ваше машиностроение, рухнет все созданное Лукашенко. У вас есть план создания сильной прозападной, европейской Белоруссии? Или провосточной? На эти вопросы, у меня нет ответов», – отметил украинский эксперт.