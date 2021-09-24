В Киеве признали полный провал западной модели развития

24.09.2021 23:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Глобальные кризисы, поток мигрантов и появление множества центров экономической, военной и политической силы вынудили страны Восточной Европы начать отказываться от западной модели.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше, 20, 30 лет назад, когда восточноевропейские, центральноевропейские страны переходили от коммунизма, были процессы посткоммунистической трансформации, был морально привлекательный образ Запада – экономически благополучный, сытый, в военном отношении достаточно сильный, все остальные были слабыми. Китая не было, Турции не было, России в военном отношении не было. Афганистана не было и не было эмигрантов, которые сегодня наводнили Европу… и миграционные потоки, которые сегодня с Центральной Америки в Северную Америку миллионами идут», – сказал он.

Вадим Карасёв подчеркнул, что Киев также находится в некоторой растерянности и не знает, к какой из многочисленных сторон примкнуть. Однако Россию он в качестве возможного старшего союзника Украины не назвал.

«Поэтому эта имитация закончилась, тот же Орбан (премьер-министр Венгрии – прим.), тот же Качиньский (вице-премьер Правительства Польши – прим.), главные бунтари Восточной Европы, сказали – нам не надо такая жизнь, как в Западной Европе, поэтому мигрантов не возьмём, мы не будем брать мигрантов. Мы не для того шли в ЕС и НАТО, чтобы тут создавать мульти культурные, мульти национальные общества. Поэтому и мы сегодня, эпоха имитации заканчивается, потому что мы тоже не знаем, на кого нам равняться – на Китай, на Западную Европу, на Штаты, на Турцию, на Британию и так далее», – резюмировал Карасёв.