В Киеве признали полный развал украинской стратегической инфраструктуры

17.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Несмотря на необходимость обеспечить систему защиты национальной безопасности, включая объекты критической инфраструктуры, которые якобы постоянно подвергаются диверсиям, Украина упорно продолжает закрывать глаза на любые предлагаемые реформы в этой сфере.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель Украинского союза промышленников и предпринимателей Олег Гусев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

При этом значительную часть вины украинец традиционно возложил на Россию.

«Хочу напомнить, что вопрос критической инфраструктуры начался намного раньше, чем Кабмин разработал концепцию. Как вы помните, в 2014 году, когда после майдана начались захваты в Крыму, а после этого на Донбассе, то первое, что сделал агрессор – это нападение на практически все элементы критической инфраструктуры информационной и телекоммуникационной. Захватывались сети, базовые станции. Дошло до того, что управление сетями осуществлялось, в том числе, через Российскую Федерацию. Поэтому в АРК, когда наши военные подразделения и части были окружены, обнулялись катки мобильных операторов, чтобы не могли наши военные совершать управление как частями, так и взаимодействие не только на местном уровне, но и для доклада наверх, в Киев.

Тогда мы собрали всех военных руководителей, милиции на то время, пограничников, а также операторов, провайдеров с одним вопросом: «Что делать и каким образом обеспечить защиту? Что мы можем сделать на своём уровне, чтобы наша инфраструктура была защищена, и чтобы военные имели надёжную связь?» С того времени, с марта 2014 года, мы до этого момента не имеем закона. Это позор для такой страны, которая воюет уже пятый год, и не имеет надёжной защиты нашей инфраструктуры.

Если раньше на наши телекоммуникационные сети по всей территории Украины и осуществлялось какое-то там нападение, воровали какое-то оборудование, то к этому моменту в миллиардах оцениваются те убытки, которые несёт телекоммуникационная отрасль… Чётко прослеживалась структура намеренного уничтожения телекоммуникационных сетей одновременно в разных точках Украины. При этом, все вопросы, которые были связаны с расследованием этих моментов, либо закрывались органами прокуратуры или полиции, люди, которых задерживали, через два-три дня задерживали ещё раз, и ещё – то есть, структура этих нападений была чётко видна. Но до настоящего момента этот вопрос так и остался без внимания как СНБО, так и других органов, которые должны на это влиять.

При этом власть, на сегодняшний день, решила, что защита безопасности Украины, вообще всего, что можно защищать, может быть осуществлено лишь через какие-то запреты доступа к информации либо ресурсам, предоставления каких-то безграничных внесудебных полномочий на блокировку чего-то там, и нагрузка на субъекты рынка дополнительными финансовыми мероприятиями, которые они должны сделать для защиты безопасности государства, при этом каких-то компенсаций даже не предусмотрено ни в каком законопроекте, либо постановлении Кабмина в проекте, который есть на сегодняшний день», – посетовал Гусев.

Также представитель предпринимателей отметил, что, несмотря на огромное количество проектов постановлений по этому вопросу, все они блокируются и снимаются с рассмотрения.

«Сколько с 2014 года было нормативно-правовых актов, проектов, которые таким образом пытаются обеспечить безопасность Украины, в том числе и по тому вопросу, который мы сегодня рассматриваем? Около 80-ти законопроектов и нормативно-правовых актов, а также указов президентов попало в поле зрения наших экспертов, и только 29, на сегодняшний день. каким-то образом – либо проекты сняты с рассмотрений, либо какие-то нормы были учтены», – добавил Олег Гусев.