На подконтрольных РФ бывших украинских территориях в целом полезных критических материалов находится на сумму порядка 350 млрд. долларов.

Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о критических материалах, то, действительно, у Украины есть запасы титана, лития, урана и редкоземельных металлов. Наша задача не просто экспорт этого сырья, а привлечение инвестиций в переработку и разработку месторождений. Перед нами большая задача обновить геологическую информацию и привлечь инвесторов в перерабатывающую промышленность.

Мы владеем информацией, что, к сожалению, на территории, которая временно оккупирована, этих полезных критических материалов находится на сумму порядка 350 млрд. долларов. Мы понимаем, что это ресурсы, которыми на сегодняшний день владеет агрессор, и которые могут быть использованы (тот же титан используется, в первую очередь, для авиационной отрасли, для оборонной, медицинской отрасли), будет использоваться против нас в этой борьбе», – сказала Свириденко.