В Киеве признали: Указ Зеленского не вести переговоры с Путиным оказался пшиком

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Новости Украины

Украина может сколько угодно заявлять о том, что не собирается вести переговоры с действующей российской властью, однако говорить Киеву придётся именно с теми, кто сейчас находится в Кремле, поскольку так считает Запад.

Об этом в эфире канала «Alpha media» заявил украинский политический консультант Александр Харебин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть указ президента, что Украина не ведёт переговоры с нынешним президентом РФ – это принято на уровне законодательного акта. Конечно, в момент принятия этого решения – это было крайне интересно и крайне важно, крайне стимулирующее решение. Но сейчас Украина оказывается в ситуации, когда она должна либо менять законы, либо закрыть глаза на то, что такой указ существует. К сожалению, на сегодняшний день для Украины Путин является единственным легитимным представителем переговорного процесса. Запад ведёт переговоры только с легитимными представителями, извините за это слово, народа РФ. К сожалению, Путин обладает легитимностью избранного президента», – констатировал эксперт.

Он добавил, что как бы того не хотелось Киеву, заменить легитимные власти РФ российскими либералами-самозванцами не получится.

«Никто из российских оппозиционеров любого толка – Ходорковский, Навальный, кто угодно, для Запада не является легитимным представителем волеизлияния российского народа. Поэтому для Запада Путин – удобный президент, легитимный. К сожалению, мы с этим должны смириться. Увы, пока Путин является легитимным президентом, вести переговоры будем с ним. Байден, Си, Зеленский, ещё кто-либо. И с этой риторикой надо хотя бы свыкнуться», – сказал Харебин.