В Киеве признали: «Украина превращается в Нигерию». Теперь ищут в этом плюсы

11.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украина превращается Западом Мекку коррупции, образец беспринципности политиков и внешней зависимости властной верхушки. Об этом в эфире «Ukrlife» заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам эксперта, тема Украины используется сейчас во внутриполитической борьбе в США, где за неуплату налогов был осужден бывший штабист Дональда Трампа пиарщик Пол Манафорт, скрывший доходы в Америке от работы на украинскую Партию регионов.

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В свою очередь Трамп инициировал расследование по игре майданной верхушки на стороне Хиллари Клинтон – фактическом вмешательстве Украины в американские выборы.

Бортник полагает, что роль карты в руках политиков США может принести Украине не только минусы, но и плюсы.

«Самое болезненное для меня – ухудшение дальнейшего образа Украины. Украина в политическом плане превращается в Нигерию… Если Нигерия – Мекка коррупции и мирового финансового мошенничества считается, то украинская политическая карта постоянно бросается на разные столы, она уже затёрлась, разбилась, и образ украинской политики будет формироваться как коррупционный, внешне зависимый, беспринципный – это всё будет негативно отображаться на наших национальных интересах.

Есть позитивная часть: если это раскидывание будет проведено, то это может привести не только к более быстрому обновлению нашей политической системы и элиты, но и в какой-то мере может гарантировать какую-то стабильность для Украины», – заявил Бортник.

«Пока будет идти это расследование (со стороны команды Трампа о вмешательстве украинских чиновников в президентские выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон – ред.), все будут заинтересованы, чтобы в Украине функционировали государственные институты, чтобы всё было стабильно. Чтобы это расследование можно было проводить», – объяснил политолог.