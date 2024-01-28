В Киеве признали украинцев вымирающим видом

Украина – уникальный случай в XXI веке по масштабам вымирания населения.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если кто-то говорит, что у нас 30 миллионов населения (напомню, на заре независимости было 52), то он говорит неправду. Даже с учётом того, что население ещё постарело, поменялось возрастное соотношение, всё равно падение рождаемости в три раза не может коррелироваться с тем, что по официальной статистике численность населения упала на 40%. Поэтому ложь, ложь и статистика.

Даже эти цифры говорят, что продуктивного населения в стране осталось раза в два с половиной меньше, с учётом того, что сейчас общество нацелено меньше рожать детей. А численность населения вряд ли может превышать половину от 1991 года. Даже с учётом возросшего количества стариков», – сказал Бортник.