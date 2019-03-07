В Киеве признали Украину вассалом США и попросили списать долги

07.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Соединённые Штаты Америки с самого начала «независимости» Украины диктовали ей свои условия и управляли страной извне. Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил экс-советник президента Украины Валерий Ивасюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы понять, какая функция вот этих вмешательств во внутренние дела Украины, нужно знать историю вопроса… 90-й год. Приезжает Джордж Буш-старший, президент Соединённых Штатов… Его заявление: «Украина не должна выходить из состава Советского Союза, не должна быть независимой».

На тот момент Украина была правораспорядителем, повторяю, и управленцем касательно стратегического ядерного оружия, она могла блокировать утверждение решения красной кнопки из Москвы, и полным правораспорядителем и управленцем так называемого тактического ядерного оружия. Для Соединённых Штатов было обязательно, чтобы весь ядерный потенциал не «разбегался» по независимым странам.

Но Украина стала независимой. И тогда США первыми, не Россия, не Великобритания, не Франция – ядерные государства, а Соединённые Штаты приказали Украине избавиться от третьего в мире ядерного потенциала.

Подписали Будапештский меморандум. И где он? Разве его можно сейчас применить, когда одна из подписантов, Россия, начала войну против Украины?

США продолжают вмешиваться. Теперь они перешли не только из уровня политического влияния на Украину, но теперь занимаются ещё и кадровыми вопросами.

Йованович, посол США в Украине, не впервые говорит о кадрах. Вспомните суд над Супрун. Она (Мари Йованович – прим. ред.) и посол Британии тогда сказали: «Супрун не трогать». Встаёт вопрос, почему? Где здесь собака зарыта? А вот где. Супрун создала новую систему коррупции, когда втянуты международные структуры», – рассказал Ивасюк.

При этом политолог Вадим Карасев и вовсе попросил американских «партнеров» списать Украине старые долги и снова дать денег.

«Мы, во-первых, такая страна – сложная и большая. Мы не настолько слабы, чтобы полностью подчиниться внешнему управлению, потому что мы не проиграли. Но мы и не настолько сильны сейчас, чтобы обеспечить себе эффективное внутреннее управление. И ещё, если вы хотите, чтобы у нас было эффективное внешнее управление – спишите нам долги. Дайте деньги на реформы», – резюмировал политолог.