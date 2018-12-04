В Киеве признали: Возле Керченского пролива было позорное поражение

04.12.2018

Хотя по всей Украине в знак солидарности поднимаются флаги ВМСУ, а в средствах массовой информации попавшие в плен экипажи украинских бронекатеров предстают как герои, следует признать, что для Киева история с попыткой прорыва Керченского пролива обернулась позорным поражением.

Об этом в интервью телеканалу Ukrlife.TV заявил экс-глава праворадикальной организации УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, ранее объявленный в России в розыск за участие в войне на Кавказе на стороне чеченских сепаратистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это было позорное поражение, снова наши в плену, у нас отобрали корабли, но нужно было отстреливаться из пистолетов.

Если мы решили пожертвовать этими кораблями, и это должна была бы быть кровавая жертва, то лучше бы это был акт героизма. Даже абсурдного героизма, а не акт позора.

На самом деле, это очень плохо, когда наши люди попадают в тюрьму, это позорные вещи. И на позор нельзя идти.

Мы всего этого уже напились в 2014 году. Т.е. снова терпеть какой-то такой позор?» – возмутился Корчинский.

По его словам, сдача в плен экипажей ВМСУ с катерами произошла на фоне успехов украинской армии, которая продолжает занимать «серую зону» в Донбассе.

«…Мы можем отстреливаться, мы можем передвигаться в серой зоне, мы можем убивать их больше, чем они убивают нас. И тут нам напоминают, что мы слабы. А зачем тогда были все эти четыре года последних?» – сокрушается Корчинский.