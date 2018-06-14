14.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Киеве признали: вся надежда только на США, без них не одолеть венгров

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль убеждена, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания комиссии “Украина-НАТО”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она сказала в эфире порошенковского “5 канала”.

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“Блокада Будапештом заседания комиссии” Украина-НАТО “продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь же также вопрос компромисса. Компромисс достигнут относительно проведения 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященного вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках “, – сообщила Зеркаль.

“Вместе с тем министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта”, – добавила она.

“Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду”, – отметила замминистра.

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.