В Киеве признали: Зимой Украине гарантированы отключения света

Анатолий Лапин.  
27.03.2024 15:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Украина после недавних ударов российской армии по объектам энергетики потеряла 1,6 гигаватта энергетической мощности. Это значит, что в моменты пиковых нагрузок гарантированно будут происходить веерные отключения.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил эксперт рынка энергетики Андрей Закревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина после недавних ударов российской армии по объектам энергетики потеряла 1,6 гигаватта энергетической мощности....

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«1,6 гигаватт маневровых мощностей – это то, что во время Нового года, во время холодов, зимой 23-24 года позволяло нам меньше брать помощи из-за рубежа или вообще обходиться без этой помощи на выходных, на праздниках. Вот это маневровые мощности, которые исчезли», – сказал эксперт.

«Теперь будут следующей зимой в пики отключения. Я вот сейчас предсказываю, поэтому если кто-то огорчился, что он купил повербанки какие-нибудь, генераторы, возрадуйтесь, этой зимой будут плановые отключения», – заявил Закревский.

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