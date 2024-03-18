В Киеве признались, что прекратить войну мешают украинские нацисты

Вадим Москаленко.  
18.03.2024 17:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Страны западного блока даже не пытаются спланировать и найти средства для многолетней поддержки Украины, поэтому Киеву срочно надо задуматься о переговорах с Москвой.

Об этом в эфире видеоблога политолога Вадима Карасева заявил его коллега Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока даже не пытаются спланировать и найти средства для многолетней поддержки Украины,...

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«Демократический мир рассчитал бюджет войны хотя бы на два-три года вперёд? Мы уже в 2024 году считаем копейки, и ожидаем как манны небесной бюджетной помощи США. Так это – 2024 год, а дальше?

2024 год во всех отношениях – это предел. Предел состояния внутри Украины, предел мобилизационный, предел финансовой поддержки. И даже, если как говорит Макрон, «Поддержать в критическую минуту» – это в критическую минуту, не более того.

В любом случае, нужно принимать какое-то рациональное решение в этом году, и желательно – с минимальными потерями», – сказал Ермолаев.

Однако Вадим Карасев пожаловался, что Украина уже настолько бандеризирована, что не согласится ни на какой мир с Россией.

«Рациональное решение в этой ситуации – идти на переговоры. Мы ни к чему не призываем. Это когда всё под контролем, когда у вас управляемое общество и государство.

Вот, Путин может себе позволить рациональное решение – либо воевать, либо не воевать. А как здесь, на Украине, принять рациональное решение, учитывая иррациональность масс в условиях войны? Потому что война – это всегда эмоция. Бомбы, снаряды, жертвы, оккупированные территории.

И здесь у политиков выходит говорить на передний план, говорить не по сути, а говорить престижные статусные вещи. Как можно пойти на переговоры, если это может быть вопреки статусу патриота. Если то – не воспринимается как патриотизм, а наоборот, компромисс считается изменой.

Если это не противник, а вселенское зло, как можно со злом идти на переговоры», – грустно подытожил политолог.

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