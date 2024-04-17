В Киеве признались: Донбасс хуже Крыма, но еще больше ненавидят уехавших за границу

Вадим Москаленко.  
17.04.2024 11:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Донбасс, Крым, Русофобия, Украина


Отношение украинского населения к жителям ЛДНР хуже, чем к крымчанам, но ещё больше на Украине не любят тех, кто покинул страну.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отношение украинского населения к жителям ЛДНР хуже, чем к крымчанам, но ещё больше на...

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«Отношение к населению Донбасса, Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы более 10 лет, достаточно негативное в обществе. К крымчанам лучше, а вот к населению Луганской и Донецкой областей, ну, негативный. Высокий уровень негативного», – рассказала аналитик центра гражданских инициатив «Движемся изменений» Юлия Каплан.

Её дополнила директор Школы политической аналитики Киево-Могилянской академии Анна Осипчук.

«У нас есть замеры отношения, там есть отношение к людям с оккупированных территорий с 2022, с 2014 года, а есть отношение к тем, кто уехал и не вернулся, за границу. Так вот, отношение к тем, кто уехал и не вернулся из-за границы, худшее, чем отношение к людям на оккупированных территориях», – отметила Осипчук.

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