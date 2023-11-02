В Киеве признают, что на Западе нет консенсуса по победе Украины

Анатолий Лапин.  
02.11.2023 15:21
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У Украины и Запада разное видение победы. Для Киева это выход на границы 1991 года, а США устраивал бы выход на границы Крыма.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил обслуживавший экс-президента страны Петра Порошенко политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины и Запада разное видение победы. Для Киева это выход на границы 1991...

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«Это наша стратегия, для нас полная победа – это освобождение оккупированных территорий. У американцев никогда такой стратегии не было. Если бы так сложились обстоятельства, они могли бы нас поддержать. А так, судя по контексту, по некоторым нюансам, американцы, скорее, поддерживают такой вариант, он был на тот момент оптимистичным, что мы выходим на административную границу с Крымом, после этого – начало переговоров», – сказал эксперт.

«Если говорить, в чем разница – мы-то стремились к победе над врагом, а для американцев, во многом и для европейцев, задача была в том, чтобы мы не проиграли войну. И это тоже известно – единства в западных элитах относительно того, какой должна быть победа Украины, такого консенсуса, к сожалению, никогда не было», – заявил Фесенко.

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