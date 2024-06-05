В Киеве призвали декоммунизировать ВСУ, изгнав «советских офицеров»

Из украинской армии должны быть выгнаны все офицеры, учившиеся в советских военных академиях и училищах.

Об этом на канале «Вышка» заявил киевский политолог Павел Себастьянович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Проблема в том, что качество управления в армии не изменилось по сравнению с 80-ми годами прошлого века. Вот – то, что мне рассказывают мои друзья, которые сейчас служат, про офицерский состав, про принятие решений, по отношению к военнослужащим.

В огромном количестве воинских частей осталось такое же самое советское отношение. Ну и мы все увидели, как только началось полномасштабное вторжение, что армия осталась старой советской, вот та же бумажная армия. То есть все эти рассказы, которые нам говорили, что у нас там стандарты НАТО, уже все по-новому обучается, мы все увидели, что это большой фейк, что не было никаких стандартов, не было никакого обучения, армия не перешла на какие-то новые виды вооружений, и способов ведения войны. Все осталось по-старому, по-советскому», – брюзжал политолог.