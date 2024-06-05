В Киеве призвали эвакуировать Харьков и Сумы на Запад

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Украинская власть должна строить городки для эвакуации населения из северных регионов страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивывать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К вопросу же городов, из которых будет эвакуировано население, по мнению Романенко, можно будет вернуться, когда будут понятны границы Украины.

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«Я не понимаю, зачем жизнями людей рисковать, когда можно запустить государственную программу, влить туда миллиарды гривен – эти деньги есть, то, что их нет – не надо рассказывать, мы видим, куда деньги тратятся и на что тратятся. И просто спокойно, месяц за месяцем строить на Западной Украине, в Центральной Украине, в Закарпатье строить городки, однотипные домики, где возможно – производство, которое в Харькове было. Мне кажется, это объективная реальность, это нужно признать. И чем дальше мы оттягиваем, не принимаем такие решения, – это касается не только Харькова, это касается Сум, Ахтырки, всего востока. Мы должны сберечь людей. Харьков мы потом отстроим, когда стабилизируется ситуация, будет ясна судьба с границами, логикой процессов, всего остального», – сказал Романенко.