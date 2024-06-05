В Киеве призвали эвакуировать Харьков и Сумы на Запад

Анатолий Лапин.  
05.06.2024 13:53
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Украина, Экономика


Украинская власть должна строить городки для эвакуации населения из северных регионов страны. Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивывать российских журналистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К вопросу же городов, из которых будет эвакуировано население, по мнению Романенко, можно будет вернуться, когда будут понятны границы Украины.

Украинская власть должна строить городки для эвакуации населения из северных регионов страны. Об этом...

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«Я не понимаю, зачем жизнями людей рисковать, когда можно запустить государственную программу, влить туда миллиарды гривен – эти деньги есть, то, что их нет – не надо рассказывать, мы видим, куда деньги тратятся и на что тратятся. И просто спокойно, месяц за месяцем строить на Западной Украине, в Центральной Украине, в Закарпатье строить городки, однотипные домики, где возможно – производство, которое в Харькове было.

Мне кажется, это объективная реальность, это нужно признать. И чем дальше мы оттягиваем, не принимаем такие решения, – это касается не только Харькова, это касается Сум, Ахтырки, всего востока. Мы должны сберечь людей. Харьков мы потом отстроим, когда стабилизируется ситуация, будет ясна судьба с границами, логикой процессов, всего остального», – сказал Романенко.

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