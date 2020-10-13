В Киеве призвали Ереван не повторять ошибок Украины

13.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

США решили провернуть в Нагорном Карабахе тот же сценарий, что в 2014 году воплотили на Украине, сделав этот регион антироссийским.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Америке нашлись люди, которые предложили: «Почему бы не подсунуть этого ежа к подбрюшью России, почему бы не выдернуть Украину из этой системы, о которой говорил Генри Киссинджер, что Украина ни там, ни там, а является цивилизационным мостом между Европой и Россией».

Армения пытается это сделать, для неё просто другого выхода нет, но Украина уже на этом погорела, попытавшись выйти из одной системы координат и войти в другую, но не сумела правильно сориентироваться», – отметил он.

Также доктор политических наук призвал и украинских националистов взять пример с Армении и пойти на компромисс.

«Я думаю, что на армянском опыте есть чему поучиться украинским суб-патриотам, которые ведут эту вечную борьбу и понять – да, хочется вести борьбу, но не надо, потому что народу от этого будет не легче. И тем, кто страдает и психологически, и культурно от таких расколов, для того, чтобы найти компромисс», – заключил Якушик.