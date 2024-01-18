В Киеве призвали ежедневно запугивать уставших от Украины европейцев

Европейского избирателя нужно продолжать запугивать нападением России на страны НАТО, если не вооружать и не финансировать Украину.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в Белоруссии, бывший представитель Киева в политической подгруппе минской Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что в США и НАТО уже не против ракетных ударов западными ракетами по всей территории России.

«В декабре-январе мир утвердился в том, что в поединке с Россией необходимо переносить войну на территорию врага. Об этом говорил и госсекретарь США, апеллируя на вопрос, как вы собираетесь побелить, если не перевести войну на территорию врага, точно так же, как и канцлер Шольц и премьер Британии Сунак. Понемногу руководство европейских стран, да и элита, истеблишмент, приходят к убеждению в том, что Украине крайне необходимы подобные возможности (дальнобойные ракеты – ред.) для того, чтобы вести бой и наносить удар по территории врага. Случится ли это в течении 2024 года, или это произойдёт в ближайшие месяцы, стало уже вопросом лишь технического выполнения, поставок соответствующих вооружений», – утверждал Бессмертный.

При этом, он обратил внимание, что в странах НАТО уже началась мощная пропагандистская кампания, и Украине нужно срочно к этому присоединяться на информационном и дипломатическом уровне.

«У Путина нет комплекса, который его останавливает в желании нанести удар по странам НАТО, по европейским странам. И вообще его целью является бесконечная война. Вместе с тем нынешняя информационная волна, которая проходит по Европе, решает два вопроса. С одной стороны, в конце концов, европейский истеблишмент и элита начала попытку честно говорить с европейцем, переставать с ним заигрывать, тем более, накануне выборов, то есть начинается приход в себя. Второе, эта информационная волна даёт чётко понять простым гражданам, что пренебрегать этими вещами не нужно. И это само собой снимает вопрос, о котором некоторые в Европе, да и на Украине говорили, о том, что Европа устала от украинской войны. И это очень важно, что найден этот путь честного разговора с избирателем, где ему объясняют, кто такой Путин, какие его планы. И как далеко он может зайти, если: а) не готовиться к противостоянию, б) не помогать Украине. И очень важно, чтобы и украинские СМИ, и украинский дипломатический корпус подхватили эту риторику и объяснили мысль, которая была сказана в Давосе, что для того, чтобы этого не случилось, давайте остановим сейчас», – сказал экс-дипломат.