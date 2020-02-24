В Киеве призвали Галичину сесть на голодный паёк ради процветания Донбасса

24.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Чтобы вернуть неподконтрольные части Донбасса, Киеву необходимо превратить подконтрольные территории в цветущий город-сад за счет других регионов Украины.

Об этом в интервью телеканалу «112» заявил экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его мнению, посмотрев на великолепие и благоденствие в Изюме и Волновахе, жители ЛДНР сразу же объявят себя украинскими патриотами.

Сколько потребуется терпеть жителям Западной Украины, чтобы поднять подконтрольный Киеву Донбасс, Кузьмук не пояснил.

«Донбасс завтра не вернётся. Шесть лет прошло. Двенадцать было, восемнадцать стало – он сейчас с автоматом. Родился он, учился в школе, где на первой странице в букваре Путин, на второй – Моторола и дальше Гиви – наши герои. Вы его переубедите?

А потом, а пример Украины – цветущий, демократический, обеспеченный, с высокими пенсиями, зарплатами – мы подаём? Уже шесть лет прошло, люди уходят, одни уезжают, остальные в мир иной – те, кто любил Украину и жил, и родился пусть в советской Украине. Как сделать так, чтобы мы стали привлекательны?» – задался риторическим вопросом Кузьмук.

«Что бы я сделал: есть подконтрольная Луганская и Донецкая область – объединить. Выполнить условия Минских договорённостей – хотели особые районы Донбасса? Вот – край Донбасс подконтрольный. Но там – все инвестиции туда. Всей страной затянуть пояса (понимаю – тяжело, на Западе Украины не поддержат, знаю, но надо на это идти).

Зарплаты должны быть, как в Польше, пенсии, как в Польше у населения и тех, кто приедет работать и строить, а не отстраивать старые, новые сёла, фабрики, заводы, больницы, детские сады, школы – всю инфраструктуру, заселять туда людей. И с той стороны увидят, на что способна и как может превратить своё государство Украина. И потом двигаться дальше», – рассказал экс-министр.