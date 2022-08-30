В Киеве призвали готовиться к войне на территории России и Белоруссии
Боевые действия на территории Украины – это надолго, скоро война начнётся в Белоруссии.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинцам: готовьтесь, все время говорю, еще раз говорю, готовьтесь к тому, что это очень все надолго. Ну и белорусы и так сказать жители Московии тоже к этому готовьтесь. Естественно, что такая огромная будет поддержка, ведь цель очень простая. Это же не просто освободить территории Украины. Цель достаточно понятная – это добить эту московскую недобитую империю, то есть готовьтесь. И Белоруссия заодно, это два агрессора.
Поэтому готовьтесь, ребята, что это все к вам придет на вашу территорию», – сказал эксперт.
«Естественно, что Российская Федерация прикажет долго жить, ее не будет и она будет разделена, к этому все идет. Просто сколько это лет займет, какие будут жертвы, потери, сколько сил будет затрачено – это другое дело. Я думаю от 10 до 15 лет. Вот из этого исходите, когда вы, «пересичные» [обычные] украинцы, планируете свою жизнь, свое местонахождение, где вы будете жить, что вы будете делать, где учить своих детей, как вы будете их воспитывать», – заявил Соскин.
Спасибо!
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