В Киеве призвали готовиться к войне на территории России и Белоруссии

30.08.2022  17:30 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Украина
Новости Украины

Боевые действия на территории Украины – это надолго, скоро война начнётся в Белоруссии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Боевые действия на территории Украины – это надолго, скоро война начнётся в Белоруссии. Об...

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«Украинцам: готовьтесь, все время говорю, еще раз говорю, готовьтесь к тому, что это очень все надолго. Ну и белорусы и так сказать жители Московии тоже к этому готовьтесь. Естественно, что такая огромная будет поддержка, ведь цель очень простая. Это же не просто освободить территории Украины. Цель достаточно понятная – это добить эту московскую недобитую империю, то есть готовьтесь. И Белоруссия заодно, это два агрессора.

Поэтому готовьтесь, ребята, что это все к вам придет на вашу территорию», – сказал эксперт.

«Естественно, что Российская Федерация прикажет долго жить, ее не будет и она будет разделена, к этому все идет. Просто сколько это лет займет, какие будут жертвы, потери, сколько сил будет затрачено – это другое дело. Я думаю от 10 до 15 лет. Вот из этого исходите, когда вы, «пересичные» [обычные] украинцы, планируете свою жизнь, свое местонахождение, где вы будете жить, что вы будете делать, где учить своих детей, как вы будете их воспитывать», – заявил Соскин.

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