В Киеве призвали готовиться к войне на территории России и Белоруссии

Боевые действия на территории Украины – это надолго, скоро война начнётся в Белоруссии.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцам: готовьтесь, все время говорю, еще раз говорю, готовьтесь к тому, что это очень все надолго. Ну и белорусы и так сказать жители Московии тоже к этому готовьтесь. Естественно, что такая огромная будет поддержка, ведь цель очень простая. Это же не просто освободить территории Украины. Цель достаточно понятная – это добить эту московскую недобитую империю, то есть готовьтесь. И Белоруссия заодно, это два агрессора.

Поэтому готовьтесь, ребята, что это все к вам придет на вашу территорию», – сказал эксперт.