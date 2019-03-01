//exit;
01.03.2019
 
Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве призвали игнорировать новый языковой закон в случае принятия

Если закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет принят парламентом, то он вступит в противоречие с рядом других законодательных актов и будет никчемным с юридической точки зрения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот закон никчемный, он не может выполняться, поскольку он прямо и грубо противоречит другому законодательству Украины, международным обязательствам, Конституции Украины. Если у вас будут требовать выполнять этот закон, ссылайтесь на Конституцию. Каждый гражданин имеет право игнорировать этот закон», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть