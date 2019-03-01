В Киеве призвали игнорировать новый языковой закон в случае принятия

01.03.2019

Если закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» будет принят парламентом, то он вступит в противоречие с рядом других законодательных актов и будет никчемным с юридической точки зрения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот закон никчемный, он не может выполняться, поскольку он прямо и грубо противоречит другому законодательству Украины, международным обязательствам, Конституции Украины. Если у вас будут требовать выполнять этот закон, ссылайтесь на Конституцию. Каждый гражданин имеет право игнорировать этот закон», – сказал политолог.