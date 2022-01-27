В Киеве призвали к диверсиям в Чечне и Татарстане

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Новости Украины

Президенту РФ Владимиру Путину приходится противопоставлять очень много «неправды» против украинской «правд».

Об этом на конференции в Киеве заявил обслуживающий Петра Порошенко украинский политтехнолог Денис Богуш, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужна сила сигнала, у нас очень маленькая сила сигнала. Если телеканал Путина, России, есть в каждой гостинице каждой страны мира, и там нет украинского голоса. То есть мы на международной арене – просто очень везёт. Реально очень везёт, оттого что за нас заступаются США и Великобритания, и только таким образом все эти новости попадают в международные СМИ – CNN, BBC и другие», – пожаловался Богуш.

Также, по его словам, в информационной войне с Россией Украине нужны «асимметричные спецоперации».

«Есть куча работы! Есть Чечня, есть Кавказ, есть Татарстан. То есть, там реально происходят такие конфликты. Есть другие страны, где есть российское влияние», – призывал украинский эксперт.

«На нашей стороне правда. У нас есть такая древняя история казацкая, где есть две категории – правда и «крывда» (неправда, несправедливость – ред.) Вот, мы на стороне правды. И Путину нужно очень много «крывды», чтобы уничтожить нашу правду. И нам не нужно очень много усилий на международной арене, чтобы так защищаться, потому что на нашей стороне правда», – вещал Богуш.